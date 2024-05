(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – Il Monte Everest non è l'unica vetta al mondo a sperimentare il sovraffollamento. All’inizio di questa settimana, gruppi di alpinisti che scalavano il monte Yandang, nella Cina orientale, sono rimastiper più di un’ora su una, aggrappati a una corda lungo un percorso di arrampicata, per lache L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

E' ancora in corso l'intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana per recuperare due escursionisti rimasti bloccati vicino alla vetta del Monte Tambura , sulle Alpi Apuane , tra le province di Massa e Lucca L'articolo ...

Domenica 5 maggio, poco prima delle ore 17:00, una chiamata d’emergenza ha mobilitato i vigili del fuoco del Comune di Gaeta, segnalando una situazione di pericolo per tre rocciatori sulla nota falesia di Monte Orlando , in località “Montagna ...

Bloccati in fila sulla parete a strapiombo, ore di paura per decine di turisti - Video - bloccati in fila sulla parete a strapiombo, ore di paura per decine di turisti - Video - Troppi turisti lungo la via ferrata. E le immagini degli alpinisti bloccati sul monte Yandang sono diventate virali sui social media ...

Neve sul Monte Partenio, quattro ragazzi soccorsi dai Carabinieri - Neve sul monte Partenio, quattro ragazzi soccorsi dai Carabinieri - Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno ricevuto una richiesta di aiuto da parte di quattro ragazzi che erano rimasti in panne sul monte Partenio. Poche le informazioni ...