(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo deciso di puntare molto sulloe sulla diplomazia: di fronte a due guerre, dobbiamodi pace. Chi meglio di un atleta lo può fare? Lodev’essere messaggero di pace e di rapporti fra i popoli. Loinsegna anche a difendere alcuni valori, come la lealtà, il coraggio e la capacità di accettare le sconfitte e gestire le vittorie”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio, intervenendo allaalla presentazione del progetto di promozione e comunicazione ‘e Innovazione Made in Italy’.“Il campione che si comporta bene e dà un buon esempio influenza i giovani – ha sottolineato ...

Basta con la pratica di mandare i rifiuti di plastica in 'Stati discarica' al di fuori dell'Unione europea, per scaricare sulle nazioni più povere il problema del loro smaltimento. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva (587 voti a ...

Basta con la pratica di mandare i rifiuti di plastica in 'Stati discarica' al di fuori dell'Unione europea, per scaricare sulle nazioni più povere il problema del loro smaltimento. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva (587 voti a ...

Farnesina: Tajani, 'diplomazia dello sport per inviare messaggi di pace' - Farnesina: Tajani, 'diplomazia dello sport per inviare messaggi di pace' - Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo deciso di puntare molto sullo sport e sulla diplomazia dello sport: di fronte a due guerre, dobbiamo inviare messaggi di pace. Chi meglio di un atleta lo può fare

SPORT, TAJANI: PUNTIAMO SU SUA DIPLOMAZIA PER MANDARE MESSAGGI DI PACE (1) - sport, TAJANI: PUNTIAMO SU SUA DIPLOMAZIA PER MANDARE MESSAGGI DI PACE (1) - Roma, 8 mag – “Abbiamo deciso di puntare molto sulla diplomazia dello sport, soprattutto in questo momento, in cui abbiamo due guerre vicino a noi, in Ucraina e Medioriente e in più la situazione nel ...

Infortunio Sinner all’anca, l’osteopata Andrea Foriglio: “Possibile conflitto femoro-acetabolare” | VIDEO - Infortunio Sinner all’anca, l’osteopata Andrea Foriglio: “Possibile conflitto femoro-acetabolare” | VIDEO - Andrea Foriglio è uno degli osteopati italiani più noti e apprezzati, ha in cura molti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. L’inviato di Tag24 Thomas Cardinali lo ha intervistato per ...