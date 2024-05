(Di mercoledì 8 maggio 2024) Perugia, 8 maggio 2024 – Eseguito all'ospedale di Perugia, per la prima volta in, unchirurgico per sconfiggere un grave e raro caso didelal. È stato condotto dall'equipe di urologia, diretta dal professor Ettore Mearini, insieme a quella di cardiochirurgia, guidata dal dottor Marcello Bergonzini. Il paziente, che è attualmente in «ottime» condizioni generali al proprio domicilio, ha avuto un «rapido e completo» recupero post-operatorio. Il paziente umbro di 65 anni - riferisce l'Azienda ospedaliera -, trasferito dall'ospedale di Foligno, era affetto da un carcinoma delche coinvolgeva l'intera vena cava inferiore sino al suo sbocco nell'atrio destro del. Dopo una complessa valutazione ...

Personaggi Tv, La showgirl Samantha De Grenet racconta l’incubo della malattia sulle pagine della rivista “Gente”. La conduttrice e modella ha anche rivela to in che modo ha capito e scoperto di avere un tumore. (Continua dopo la foto…) Leggi ...

Nel 2018 Samantha De Grenet si è trovata a dover subire un intervento d’urgenza per un tumore al seno , da cui è oggi guarita, anche se solo oggi riesce a raccontare quanto questa scoperta l’abbia sconvolta, soprattutto perché emersa in modo del ...

Tumore del rene esteso al cuore, primo intervento del genere in Umbria - tumore del rene esteso al cuore, primo intervento del genere in Umbria - Perugia, 8 maggio 2024 – Eseguito all'ospedale di Perugia, per la prima volta in Umbria, un intervento chirurgico per sconfiggere un grave e raro caso di tumore del rene esteso al cuore. È stato condo ...

Eseguito a Perugia intervento per tumore rene e cuore - Eseguito a Perugia intervento per tumore rene e cuore - Eseguito all'ospedale di Perugia, per la prima volta in Umbria, un intervento chirurgico per sconfiggere un grave e raro caso di tumore del rene esteso al cuore. E' stato condotto dall'equipe di ...

Inaugurato a Napoli il nuovo robot chirurgo Da Vinci: così arrivano gli interventi a prostata e reni senza incisioni - Inaugurato a Napoli il nuovo robot chirurgo Da Vinci: così arrivano gli interventi a prostata e reni senza incisioni - All’Istituto Pascale di Napoli è stata inaugurata la quarta generazione del “Da Vinci”, il robot chirurgico che permette di ...