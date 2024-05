Alloggi universitari - chi deve risolvere la crisi in Italia

l’ingegnere Manuela Manenti è il Commissario straordinario per gli Alloggi universitari . Lo fa sapere con un comunicato il MUR. Il Commissario opererà all’interno del MUR, in collaborazione con la Direzione Generale PNRR e la Struttura di Missione ...

Il Decreto PNRR è legge, il Senato ha dato il via libera con 95 sì, 68 no e un astenuto. Il Decreto apre alla norma sull'aborto, vale a dire i pro-vita nei consultori. Un tema su cui si è dibattuto tanto negli ultimi giorni. Come recita la ...