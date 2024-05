Libia, gli impianti Eni nel mirino degli hacker - libia, gli impianti Eni nel mirino degli hacker - Un attacco hacker è stato rivendicato da un gruppo russofono: il bersaglio è una società ricollegabile agli interessi dell'Eni in libia. The post libia, gli impianti Eni nel mirino degli hacker appear ...

Faide, pressioni, affari: cosa c'è dietro al cyberattacco alla controllata Eni - Faide, pressioni, affari: cosa c'è dietro al cyberattacco alla controllata Eni - Chiesti 50 milioni per non rivelare documenti di una compagnia petrolifera. Ma intanto cala la spedizione di gas verso l'Italia e si acuiscono le tensioni interne. Sopetti su cyber-pirati filorussi ...

Libia: Mezzaluna rossa libica invia aiuti non alimentari per sfollati sudanesi a Kufra (3) - libia: Mezzaluna rossa libica invia aiuti non alimentari per sfollati sudanesi a Kufra (3) - Attualmente non esiste un reale controllo dei confini tra libia, Sudan, Ciad e Niger, né un organismo di sicurezza che monitori ...