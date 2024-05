Parma - il ministro Lollobrigida in visita alla Barilla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 maggio 2024 – Ildell’Agricoltura Francescohato questa mattina lo stabilimentodi. “Il cibo non è solo nutrimento, è anche qualità – ha dichiarato, incontrando dipendenti e vertici aziendali -. L’Italia rappresenta sempre questo nel mondo e dovrà continuare a farlo anche aiutando i paesi in via di sviluppo a raggiungere i nostri standard qualitativi”. E ha aggiunto: “Per quanto ci riguarda, noi dobbiamo offrire il massimo nei mercati e le aziende italiane da sempre garantiscono questo tipo di approccio: la qualità, il benessere derivante dnostra alimentazione che diventa ricchezza per la nostra Italia. Valorizzare l’esperienza dei nostri imprenditori, dei nostri produttori. questa la nostra missione”