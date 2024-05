Superbonus - obbligo di spalmare i crediti su 10 anni | dichiarazioni di Giorgetti al Senato

spalmare in dieci anni i crediti del Superbonus sarà un obbligo. Mentre gli altri emendamenti sulle deroghe non verranno presi in considerazione. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti lo ha detto dopo aver partecipato ai lavori della ...

Superbonus, stop di Giorgetti: “Spalmarlo in 10 anni sarà un obbligo". L'Ance: "Retroattività devastante" - superbonus, stop di Giorgetti: “Spalmarlo in 10 anni sarà un obbligo". L'Ance: "Retroattività devastante" - Così la presidente dell'Ance Federica Brancaccio, interpellata dall'ANSA, sulla volontà espressa da Giorgetti di prevedere l'obbligatorietà sui crediti del superbonus spalmati in 10 anni. Già nei ...

Superbonus, stop alle deroghe. Obbligatorio spalmare crediti su 10 anni. Giorgetti: «No a emendamenti» - superbonus, stop alle deroghe. Obbligatorio spalmare crediti su 10 anni. Giorgetti: «No a emendamenti» - Stop al superbonus. «Gli emendamenti parlamentari, come avvenuto in passato, di ampliamento delle deroghe non saranno presi in considerazione». Lo ha detto il ministro ...

Decreto Superbonus, Giorgetti: obbligo spalma-crediti in 10 anni - Decreto superbonus, Giorgetti: obbligo spalma-crediti in 10 anni - Roma, 8 mag. (askanews) – Obbligo di spalmare la fruizione dei crediti del superbonus ceduti a banche o imprese in dieci anni anzichè in quattro o cinque anni. La misura è stata annunciata dal ministr ...