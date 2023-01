Atalanta | Maehle | 'Vi spiego come sarà la partita con l'Inter'

voto 8,5 : La Juventus è crollata e si è liberato di conseguenza un posto per la Champions ... Bene anche, che dopo un anno grigio, sta ritrovando fiducia in zona goal. Peccato solamente ...(3 - 4 - 3) : Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners,; Boga, Hojlund, Lookman. All.: Gasperini.

Maehle si vuole prendere l’Atalanta: ora è l’uomo in più sulle corsie BergamoNews.it

Atalanta, Maehle avvisa l'Inter: "Vittoria sulla Samp ci ha dato molta fiducia" Fcinternews.it

Atalanta, Maehle: "È sempre bello segnare, voglio aiutare la squadra con gol e assist" TUTTO mercato WEB

Atalanta, Maehle: «Sampdoria dominata. Sempre bello segnare» Samp News 24

ATALANTA - Maehle: "E' sempre bello segnare, dobbiamo dare il massimo in ogni gara" Napoli Magazine

Il Napoli non molla un centimetro in campionato, ma per le due squadre è un ulteriore banco di prova. Inter in fase più balbettante, mentre gli orobici volano. Mercato sempre caldo per Skriniar. Segui ...INTER-ATALANTA, I CONVOCATI DI GASPERINI IN COPPA ITALIA. Boga Jérémie (10). Demiral Merih (28). de Roon Marten (15). Djimsiti Berat (19). Éderson (13). Hateboer Hans (33). Højlund Rasmus (17). Koopme ...