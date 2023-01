Proprio nelle scorse ore il parrucchiere deiè intervenuto per sfogarsi in merito adcritiche che continua a ricevere dagli hater o da chi, secondo Federico , è invidioso: alcuni infatti, ...Le prime evidenze hanno fatto emergere che 'non sono state seguitedelle best practices in materia di procedure sull'identita' dei clienti e di contrasto al riciclaggio per i clientinella ...

GF Vip, alcune vippone si accordano per i preferiti (VIDEO) Novella 2000

Al Gf Vip Antonella in lacrime: "Voglio andare via. Edoardo è ... Dire

Borsa Londra: il bookmaker 888 crolla (-28%), esce ceo dopo ... Borsa Italiana

Alfonso Signorini finalmente l'ha convinta: entra nella casa del GF ... Fortementein.com

Dana Saber: Il GF Vip mi ha negato la libertà di espressione, sono ... Fanpage.it

A febbraio faranno il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip alcuni nuovi concorrenti. Dopo i nomi avanzati da Gabriele Parpiglia anche Biagio ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...