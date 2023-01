Cospito trasferito a Opera | ma resta al 41 bis Meloni | ' Lo Stato non si fa intimidire' Continua lo sciopero della fame

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Alfredonel carcere dia Milano : in quello di Sassari rischiava la vita dopo gli oltre 40 kg persi per loe le condizioni in continuo ...

Alfredoè statonel carcere di Opera a Milano : in quello di Sassari rischiava la vita dopo gli oltre 40 kg persi per lo sciopero della fame e le condizioni in continuo peggioramento. 'La ...Centotré. Tanti sono i giorni che Alfredoha trascorso in sciopero della fame , condannato all'ergastolo perché l'accusa del reato di cui è imputato (l'attentato senza vittime del 2006 alla scuola allievi carabinieri di Fossano) - ...

Alfredo Cospito è stato trasferito nel carcere di Opera a Milano: in quello di Sassari rischiava la vita dopo gli oltre 40 kg persi per lo sciopero della fame e le condizioni in ...che ha chiesto fin da subito lo spostamento di Cospito in un carcere che dispone di un centro clinico in grado di offrirgli l’assistenza necessaria, come quello del penitenziario di Opera a Milano ...