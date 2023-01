(Di domenica 29 gennaio 2023)D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Dominiksi piazza al secondo posto nelbis did’Ampezzo, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Sull’Olympia delle Tofane, il 33enne carabiniere di Merano chiude a 76 centesimi dal vincitore, lo svizzero Marco, che con 1’25?13 concede sulle nevi italiane la doppietta che gli vale il 19esimo sigillo in carriera, l’ottavo stagionale. Terzo, a 1?03 dal leader della classifica assoluta e di specialità, l’austriaco Daniel Hemetsberger. Altri due azzurri nella top 10: nono Guglielmo Bosca a 1?35, decimo Christof Innerhofer a 1?45. A punti anche Florian Schieder, 18esimo a 2?17, e Matteo Marsaglia, 21esimo a 2?21.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... lo ha annunciato JesseSmith, figlia di Patti Smith, come riporta il Guardian. E' morto "dopo una breve malattia", ha detto Smith. Verlaine - nato Thomas Miller a Denville,New Jersey - ...Successo esterno per 2 - 0 del River Plate sul Central Cordoba:primo tempo in gol Nacho ...00 Brest - Angers 15:00 Clermont - Nantes 15:00 Strasburgo - Tolosa 15:00 AC Ajaccio - Lione 17:05...

Tre anni dopo Lake Louise, riecco Paris sul podio in super-g: 'Un ... NEVEITALIA.IT

Sci alpino, Paris 2º nel SuperG di Cortina: "Non me l'aspettavo" Tag24

Paris 2° nel superG bis di Cortina, vince ancora Odermatt Radio Lombardia

Cortina, la prova di Dominik Paris nelle immagini di Eurosport Sciare

Varenne, Parigi e la rivoluzione iniziata nel 1999 La Gazzetta dello Sport

Sull'Olympia delle Tofane il 33enne carabiniere di Merano chiude a 76 centesimi dal vincitore e davanti all'austriaco Daniel Hemetsberger ...Cortina regala il primo podio stagionale a Dominik Paris. Dopo la deludente prestazione di sabato (42° al traguardo), Domme si è rifatto nel secondo SuperG sull'Olympia delle Tofane, chiudendo al ...