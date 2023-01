Maehle e il solito | sontuoso Lookman | l'Atalanta archivia la pratica Samp ed è terza

(Di domenica 29 gennaio 2023) L’fa il suo dovere e batte ladoria in casa con un gol per tempo, le firme di. Agganciato momentaneamente...

I bergamaschi si impongono sui blucerchiati grazie al gol di Maehle e alla firma di Lookman. L'Atalanta trova il vantaggio a una manciata di minuti dall'intervallo con un colpo di testa di Maehle su assist di Hateboer. Nella ripresa per l'Atalanta sale in cattedra il scatenato Lookman.

L'Atalanta si regala la zona Champions per una notte: al Gewiss Stadium, nella ventesima giornata di Serie A, la formazione di Gasperini batte 2-0 la Sampdoria. Decidono Maehle, in gol al 42' di testa ...Prima Maehle, poi il solito Lookman. LA Dea scavalca momentaneamente Lazio e Roma e aggancia il Milan terzo in classifica. Domani biancocelesti, giallorossi e rossoneri avranno l'occasione di ...