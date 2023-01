Cosimo | bambino disabile 11 anni | non può andare in gita perché non c' è un pulmino adatto Il papà | ' Voglio rispetto per mio figlio'

(Di domenica 29 gennaio 2023) Come può la scuola , terreno inclusivo per definizione, non essere accogliente nei confronti dei più fragili? Eppure la storia di, undi 11, costretto sulla carrozzina a ...

Come può la scuola , terreno inclusivo per definizione, non essere accogliente nei confronti dei più fragili Eppure la storia di, undisabile di 11 anni, costretto sulla carrozzina a causa di una malattia che rende fragili le sue osse, sembra dirci proprio questo. Il Corriere Fiorentino, racconta la triste ......media Besta di Bologna dopo aver assistito alla visione del docufilm "Son morto che ero: ... Il professore di lettere delle Besta,Baldari , ha sottolineato: "Vedere questo interessante ...

Cosimo, bambino disabile (11 anni), non può andare in gita perché non c'è un pulmino adatto. Il papà: «Voglio leggo.it

