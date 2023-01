Bundesliga | Schalke-Colonia 0-0 LIVE | Leverkusen-Dortmund 0-1

(Di domenica 29 gennaio 2023) Termina la diciottesima giornata dicon due importantissime sfide. Lo04, alle 15.30, che non riesce a dare una scossa al...

...15 Fulham - Tottenham 0 - 1 CALCIO - LA LIGA 21:00 Valencia - UD Almería 2 - 2 CALCIO - SERIE A 20:45 Lazio - Milan 4 - 0 CALCIO -18:3004 - Lipsia 1 - 6 20:30 Bayern M. - Colonia ......15 Fulham - Tottenham 0 - 1 CALCIO - LA LIGA 21:00 Valencia - UD Almería 2 - 2 CALCIO - SERIE A 20:45 Lazio - Milan 4 - 0 CALCIO -18:3004 - Lipsia 1 - 6 20:30 Bayern M. - Colonia ...

Bundesliga, nessun gol tra Schalke 04 e Colonia. Padroni di casa sempre ultimi TUTTO mercato WEB

Bundesliga, Schalke 04-Colonia 0-0: si muove la classifica dello ... Sportitalia

Schalke 04-Colonia: segui la Bundesliga in Diretta Live Footballnews24.it

Eintracht Francoforte-Schalke 04 3-0, i tedeschi ripartono forte in Bundesliga e mandano messaggi al Napoli ilmattino.it

UFFICIALE Schalke 04, preso il difensore Moritz Jens Sportitalia

Segui con noi la Diretta Live del match di Bundesliga tra Schalke 04 e Colonia: partita in programma per le 15:00 del 29 gennaio ...Domenica 29 gennaio si giocano due gare della diciottesima giornata di Bundesliga: in campo Borussia Dortmund e Schalke 04 ...