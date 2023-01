Tornano accessibili le caselle di Libero e Virgilio. Che cosa succede ora alle email inviate durante il blackout

(Di sabato 28 gennaio 2023) Dopo quasi una settimana, ledisono stornateagli utenti, per quanto ancora persistano alcuni problemi. Come spiega Italiaonline, ledi posta elettronica sono tornate fruibili dopo ilcominciato dalla scorsa domenica. Il ripristino riguarda innanzitutto gli utenti che usano le app Androidl, «mentre non è ancora completo per gli utenti iOs». Resta poi ancora da verificare che fine hanno fatto leagli indirizzi di posta dilo stop forzato. L’azienda ha spiegato che al momento è impegnata nella gestione del «progressivo reintegro dei messaggi inviati ai nostri utenti nei giorni scorsi, che saranno recapitati ...

