Quando finisce C’è Posta per Te 2023? Ospiti e data ultima puntata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 gennaio 2023) C’èper Te è lo storico programma televisivo condotto da Maria De Filippi su Canale 5 il sabato sera. Ma quante puntate sono previste per il? Di certo ha preso il via il 7 gennaio e le puntate previste sono una decina che andranno avanti fino all’11 marzo prossimo”. C’èper Te ‘sfida’ Sanremo Non sono previsti cambi del palinsesto neanche durante la settimana nella quale l’attenzione del pubblico sarà catalizzata dal Festival di Sanremo in onda sulla Rai. Anzi Mediaset ha pensato di far ‘scontrare’ uno dei suoi programmi di punta, proprio quello condotto dalla De Filippi con il festival della canzone italiana nella serata dell’11 febbraio. Sarà lo share a dare ragione a uno o all’altro programma. Stasera 28 gennaio, sempre su Canale 5 è in programmazione la quartadi C’è...