Napoli-Roma | l’invito della società azzurra rivolto ai propri tifosi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Perle previsioni parlano di circa 50mila spettatori che si mobiliteranno verso Fuorigrotta. Altro pienone per gli azzurri dopo quello di due settimane fa contro la Juventus. In considerazione dell’elevato flusso di spettatori, la SSCha lanciato il solito appello attraverso icanali ufficiali, invitando tutti ia recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. Lacomunica che i tornelli apriranno alle ore 17:30, per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. “Si invitano altresì inapoletani – si legge sul ...