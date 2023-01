Mosca contro Crosetto | “Uno sciocco raro” La replica del Ministro della Difesa italiano

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma – Dmitry MedvedevGuido. In un post su Telegram, il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, aduso ad attacchi scomposti e insulti ai leader occidentali, ha definito “uno” il. “Non ci sono molti sciocchi nelle strutture di potere in Europa – scrive Medvedev -. Ilha definito la fornitura di veicoli blindati e altre armi all’Ucraina un modo per evitare la Terza guerra mondiale, uno”. “I vicini delnel malvagio regno nebbioso con il complesso dell’impero sono andati anche oltre – continua l’ex presidente russo, in un riferimento ai ...