Calcio | Serie A | Cremonese-Inter 1-2**

(Di sabato 28 gennaio 2023) Cremona, 28 gen. - (Adnkronos) - L'batte 2-1 in rimonta lanel secondo anticipo del sabato della ventesima giornata diA, disputato allo stadio 'Zini' di Cremona. Al vantaggio dei padroni di casa con Okereke all'11, risponde Lautaro Martinez con una doppietta al 21' e al 65'. In classifica i nerazzurri sono secondi con 40 punti, a 10 lunghezze dal Napoli capolista, mentre i grigiorossi, ancora a secco di vittorie, sono ultimi a quota 8.

A, Inter: classifica e prossimi impegni . Cremonese - Inter: il commento alla partita. L'...la difesa dei padroni di casa che nei primi minuti si deve rifugiare in diverse occasioni ind'...L' Inter batte la Cremonese in rimonta grazie a una doppietta di Lautaro Martinez e si porta momentaneamente al secondo posto a - 10 dal Napoli. A spaventare Inzaghi era stato un gran gol di Okereke ...

Finisce 2-1 per il Sudtirol la trasferta di serie B della Reggina che ora scivola al terzo posto in classifica