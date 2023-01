Zelensky a Sanremo | anche Calenda dice no | “Si svaluta la guerra”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 27 gennaio 2023) ROMA – “Noi, come sapete, siamo sostenitori dello sforzo che l’Ucraina sta facendo. Io sono stato in Ucraina, uno dei pochi politici, non può essere messa in dubbio la nostra volontà di sostenere l’Ucraina, però esistono contesti adatti a un messaggio drammatico come lae contesti che secondo me sono inadatti”: così il leader di Azione, Carlo, a ‘Tagadà’ su La7 ha spiegato perché è contrario alla partecipazione di. “A me parrebbe molto strano vedere un presidente, secondo me molto bravo, impegnato a difendere il suo paese, tra una canzone e l’altra, tra uno sketch e l’altro, e credo che non gioverebbe nea lui, nel senso che una delle cose per cui è stato attaccato è la presenza a grandi manifestazioni internazionali. Ne capisco il senso, cioè l’idea di ...