Tennis | lutto per Jannik Sinner È reduce dal k o agli Australian Open

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Si è spento a 91 anni anni, il nonno, JosefIlo lo sci? Da piccolo perle prospettive sportive erano molteplici. Poi, spinto da nonno Josef ha scelto la racchetta. Un nonno che purtroppo si è spento in questi giorni a 91 anni. Nel necrologio della famiglia si legge: “Tristi per il fatto che non sia più con noi, ma grati per averlo avuto per molto tempo, salutiamo il nostro caro Josef che, dopo una vita intensa e piena di soddisfazioni, si è addormentato serenamente nella sua amata casa”. Una figura di riferimento per l’azzurro. Nonnolo accompagnava da Sesto Pusteria al CircoloBrunico per i suoi primi allenamenti. Lo ha sempre preso per mano, letteralmente, anche quando faceva sci, cercava di accompagnarlo a scuola e poi al corso. Leggi ...

