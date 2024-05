F1 - Sergio Perez | Buon risultato per la squadra Domani dobbiamo raccogliere punti

(Di sabato 4 maggio 2024)partirà dalla seconda fila in occasione della Sprint Race del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. In occasione della Sprint Qualifying infatti il pilota della Red Bull ha segnato un gap di +0.235 rispetto al compagno diMax Verstappen, (come sempre) leader in 1:27.641 davanti a un davvero bravissimo Charles Leclerc, secondo con +0.108. Una volta arrivato in zona mista, Checo ha commentato quanto fatto: “Unper lache ha centrato un primo e un terzo posto, soprattutto perché la gomma bianca faceva fatica a trovare grip”, ha detto Checo. F1, Daniel Ricciardo: “Non mi aspettavo uncosì importante, sono orgoglioso”ha poi proseguito: “Abbiamo molto da imparare dopo ...

Federico Balzaretti , dt dell’ Udinese , è intervenuto a Tuttosport per parlare dell’occasione mancata Samardzic – Perez. “Samardzic ha mercato in Inghilterra e Germania. A gennaio si è un po’ distratto, ma non prendendo lui e Perez il Napoli ha perso una grande occasione” , ha detto ... Continua a leggere>>

perez: "Newey Non è il massimo quando una figura così va via" - F1 - Adrian Newey lascia la Red Bull per accasarsi in un altro team (Ferrari è molto vicina): secondo Sergio perez l'esperto designer lascerà subito il segno ne ... Continua a leggere>>

L’Udinese blocca il Bologna: al Dall’Ara termina 1-1. Cronaca e tabellino - Bologna-Udinese 1-1, la cronaca e il tabellino della partita del Dall'Ara - I rossoblù di Thiago Motta rallentano la corsa in zona Champions. Continua a leggere>>

F1 | Red Bull, Horner on perez's start to the season: "He worked hard over the winter" - Sergio perez è stato finora protagonista di un ottimo inizio di stagione che lo ha visto sempre andare a podio tranne in un'occasione, nel Gran Premio d'Australia dove ha concluso quinto risultando pe ... Continua a leggere>>