Avvicinamento tra due naufraghi - flirt in corso | Resteresti qui con me?

(Di sabato 4 maggio 2024) Ormai da più di una settimana a L’Isola dei Famosi Artur Dainese e Khady Gueye sono inseparabili, si stuzzicano, giocano e passano molto tempo insieme. Gli altrihanno notato questoe in più occasioni hanno scherzato sul presuntotra il modello ucraino e la Gueye. Khady e Artur potrebbero davvero diventare la prima coppia di questa edizione de L’Isola, ma si devono sbrigare, visto che il 28 maggio il reality chiuderà i battenti.tra Artur e Khady: “Non resti qui con me a farmi compagnia?” Ieri Khady e Artur si sono appartati in riva al mare e lei ha confessato che resterebbe volentieri ancora del tempo a Cayo Cochinos: “Io quasi, quasi resterei ancora un po’ qui“. Il modello però invece di dare una risposta romantica ha giocato, provocando l’amica speciale: “Guarda che se ...

Isola dei famosi, flirt tra Artur e Khady “Pura strategia”, il pubblico è incredulo - Artur e Khady nuova coppia in Honduras Sarebbe in corso un flirt tra loro: cosa sta succedendo, tutti i dettagli ... Continua a leggere>>

Isola 18, flirt in corso tra Artur Dainese e Khady Gueye Ecco cosa è successo in Honduras - Isola 18, flirt in corso tra Artur Dainese e Khady Gueye Ecco cosa è successo in Honduras. Negli ultimi giorni sulle spiagge dell'Honduras ... Continua a leggere>>

Molesta l'ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento e un processo per maltrattamenti: per lui braccialetto elettronico - Non si è fermato nemmeno dopo essere stato rinviato a giudizio per una storia pluriennale di maltrattamenti e vessazioni nei confronti della ex moglie. E, ancora una volta, nonostante ... Continua a leggere>>