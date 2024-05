Trapani-Piacenza oggi in tv | programma - orario e diretta gara-1 quarti di finale playoff Serie A2 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come-1 deidideidellaA2di. Comincia la post season dellacadetta, alla ricerca di un posto nella massimadel prossimo anno: a confrontarsi in questasono i siciliani, che hanno letteralmente dominato il Tabellone Verde perdendo solo tre partite sulle trentadue giocate, e la formazione che invece ha strappato l’ultimo posto utile nel Tabellone Rosso, chiuso all’ottavo posto. Pronostico che a una prima occhiata potrebbe apparire scontato, ma laè ...