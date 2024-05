Milena Vukotic fa una belvata ai David di Donatello | il nome fatto in diretta

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 4 maggio 2024) Nella 69esima edizione dei Premidiha ricevuto il premio alla carriera. Quando l’attrice è salita sul palco, Alessia Marcuzzi le ha ricordato un aneddoto: “Vorrei dire una cosa, oggi stavamo leggendo che un grande regista ai tuoi esordi ti disse ‘per fare l’attrice bisogna essere belle come Gina Lollobrigida e carismatiche come Anna Magnani e tu non sei né l’una e né l’altra’. Insomma dire che non c’aveva visto così lungo“.senza pensarci troppo haildel regista in questione: “Esatto è vero e questo regista era Renato Castellani. Il quale però mi ha invitato a fare una bellissima parte nel suo film sulla vita di Verdi, ma io non gliel’ho mai ricordato“. Lapronta per rispondere alla domanda… ...