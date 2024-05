Sanità pubblica | 3 italiani su 4 rinunciano alle cure

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 4 maggio 2024) Due cittadini su 3 continuano a sperare in una buona, tuttavia 3 su 4 hanno rinunciato a curarsi nel Servizio Sanitario Nazionale. È questo uno degli aspetti più significativi che emergono dal sondaggio di Ipsos per la giornata mondiale della Salute. In particolare, ben il 74% del campione ha dovuto rinunciare almeno una volta a una prestazione sanitaria a causa di liste e tempi di attesa. Ipsos rileva inoltre che il 57% degli intervistati ha dovuto rinunciare allaperché la prestazione non era erogata nella propria zona. Il dato è più preoccupante riguarda le regioni del Centro-Nord e del Centro-Sud, ma si tratta di un fenomeno diffuso in tutta Italia. L’80% dei cittadini che hanno rinunciato a curarsi nel Servizio Sanitario Nazionale ha avuto comunque la possibilità di rivolgersi a un ...