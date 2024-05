F1 | Andrea Kimi Antonelli pronto al debutto già in questa stagione Ma non sarà ad Imola

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) Il sogno diventa realtà? Sì, ma probabilmente si dovrà aspettare ancora un po’. Contrariamente a quanto circolato con insistenza nel paddock durante il venerdì del GP di Miami, il giovanenondella partita in occasione del GP dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena il prossimo 19 maggio presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di. Secondo alcuni rumors infatti il giovanissimo pilota bolognese, quest’anno impegnato in F2 con il Team Prema, sarebbe stato prossimo a salire a bordo della Williams per il GP di casa, previa però una cosiddetta super deroga approvata dalla FIA. Secondo le regole infatti dal 2016 per prendere parte ad un Gran Premio è obbligatoria la maggiore età che, però,raggiungerà solo il ...