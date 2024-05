Usa titubanti sull' invio di droni MQ-9 all' Ucraina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) L'chiede con insistenza agli Stati Uniti veicoli aerei senza pilota multiruolo (UAV) MQ-9 Reaper, ma Washington esita a inviarli per paura che la Russia possa abbatterli. Lo riferisce il quotidiano Politico. L'UAV sarebbe al primo posto nella lista delle armi che l'richiede agli Stati Uniti perché Kiev sta pianificando una serie di operazioni militari per l'estate ed è alla ricerca di nuovi modi per identificare gli obiettivi russi dietro la linea del fronte. L'è interessata a utilizzare l'MQ-9 Reaper solo per la ricognizione. L'MQ-9 Reaper è un veicolo aereo senza pilota modulare da ricognizione e attacco sviluppato da General Atomics Aeronautical Systems. È dotato di un motore turboelica che gli permette di raggiungere velocità superiori a 400 km/h. La durata massima del volo del drone è di 24 ore. È in grado ...