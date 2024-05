Una fuorilegge come me | Mimmo Lucano-choc - gongola per Ilaria Salis

(Di sabato 4 maggio 2024)non sta più nella pelle. Alleanza Verdi Sinistra l'ha candidato al Parlamento europeo e lui, da «indipendente», ha accettato. In più, l'ex “sindaco dei migranti” vuole tornare a indossare la fascia tricolore del suo Comune, Riace, che ha già guidato dal 2004 al 3 ottobre 2018 prima che la bufera giudiziaria lo investisse. Ieri, poi,era particolarmente su di giri perché a sostenere la sua corsa verso Strasburgo in qualità di capolista nella circoscrizione Sud sono arrivati in Calabria sia i leader della sua formazione politica - Nicola Fratoianni di Sinistra italiana e Angelo Bonelli di Europa verde- sia Roberto, papà di, in rappresentanza della figlia capolista nel Nord-Ovest. Lo stato maggiore di AvS ha scelto Riace- nella fattispecie il “villaggio globale”, ovvero la ...

