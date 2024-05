LIVE – Venezia-Campobasso | gara-1 semifinale playoff Serie A1 femminile 2023 2024 basket DIRETTA

Il LIVE in diretta di Schio-Ragusa, sfida valida come gara-1 delle semifinali playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. Dopo i quarti di finale, comincia una nuova Serie per le due squadre, alla ricerca di un posto in finale. Le venete e le siciliane hanno una lunga tradizione di ... Continua a leggere>>

Il LIVE in diretta di Rieti-Rimini, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Comincia la post season della Serie cadetta, alla ricerca di un posto nella massima Serie del prossimo anno, per queste due formazioni che sono inserite nel Tabellone ... Continua a leggere>>