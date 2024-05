Tuttosport – Bologna - Europa storica Futuro? Sceglieremo per il bene del club

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 4 maggio 2024) 2024-05-04 01:16:42 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Ilesce con un punto dalla trasferta contro il Torino. Gli emiliani non sono riusciti ad imporsi sui granata di Juric e al termine della sfida Thiago Motta ha commentato la prestazione dei suoi: “Essere più orgoglioso di così è impossibile, io amo questi ragazzi. Oggi un’altra prova fantastica in un campo molto complicato, abbiamo lottato tanto. Quando c’è da giocare giochiamo, quando c’è da giocare meno e andare in battaglia lo facciamo. Quando vedo questi ragazzi mi ricordo l’ultima partita del precampionato contro l’AZ, ricordo la faccia dei miei ragazzi nello spogliatoio… oggi trovarci in un momento così è meraviglioso. Abbiamo fatto qualcosa di storico, dopo 22 anni arrivare inè fantastico. Il merito è di tutti, dal presidente a tutta la dirigenza, le ...