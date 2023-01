Israele | attacco terroristico a Gerusalemme | 8 morti

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) –, otto. Lo scrive il Jerusalem Post, aggiungendo che i feriti, nell’attentato nel quartiere di Neve Yaakov, sono dieci. L’assalitore, che secondo i media israeliani era residente aest, è stato ucciso dalla polizia. Secondo Yedioth Ahronoth, sarebbe stato un palestinese residente nel campo profughi di Shuafat, che apparteneva alle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa. Il dipartimento di Stato americano ha condannato l'”orribile attentato”. “Il nostro impegno per la sicurezza dirimane solido”, ha assicurato il portavoce Vedant Patel, spiegando che Washington è in contatto diretto con le autorità israeliane. Il portavoce ha, poi, assicurato che non ci sono per il momento cambiamenti sul programma della visita del ...

Gli Stati Uniti hanno condannato quello che sembrerebbe "un attacco terroristico" definendolo "orribile". Al momento non sono previsti cambiamenti nel viaggio del segretario di stato Antony Blinken in Israele. La polizia israeliana ha definito l'attacco come "terrorista", termine solitamente utilizzato in Israele per qualsiasi attacco commesso da palestinesi per motivi nazionalisti, ma l'identità dell'assalitore

precisando che per il momento non sono previsti cambiamenti nel viaggio del segretario di stato Antony Blinken in Israele. Mentre a Gerusalemme si contano i morti dell'attentato, a Jenin, in ...Cisgiordania, «festeggiamenti» dopo l'attacco in Israele Mentre a Gerusalemme si contano i morti dell'attentato, a Jenin, in Cisgiordania, la notizia dell'attacco è stata celebrata con «fuochi ...