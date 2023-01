(Di venerdì 27 gennaio 2023) Si riunisce il comitato per decidere se dichiarare la finea pandemia: la delibera nei prossimi giorni. Intanto anche in Italia i virologi si dividono fra sostenitoria finee possibilisti: "Serveprudenza"

...compagne, l'autocertificazione sessuale non conta un emerito cazzo, men che meno se c'... C'è un cupio dissolviil quale l'Occidente, preda di lobby e movimenti piuttosto miserabili , ......costretti ad un "compagni" da parte del partito che "li ha rimessi in riga", è che bisogna in primo luogo concentrare sforzi, energie e risorse, soprattutto da parte della Regione,il ...

Contrordine: per il capo dell'Oms l'emergenza Covid non è ancora finita L'HuffPost

Xi Jinping: contrordine compagni, viva il capitalismo Corriere della Sera

Bando delle endotermiche, contrordine in Scozia: il phase-out rimane al 2030 - Quattroruote.it Quattroruote

Contrordine: Gaich è in arrivo. Domani in città E intanto Duda... L'Arena

Linea veloce Roma Pescara: interviene il sindaco Giovagnorio ConfineLive

Si riunisce il comitato per decidere se dichiarare la fine della pandemia: la delibera nei prossimi giorni. Intanto anche in Italia i virologi si dividono fra ...La vendetta di Putin per i carri armati ottenuti dall’Ucraina è stata pesante ... E poi: governo che arriva maturità che cambia, con un contrordine che ristabilisce il doppio scritto; la giustizia, ...