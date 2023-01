Bologna | Motta | 'Non penso all'Europa | Arnautovic non è ancora pronto'

Terzo risultato utile consecutivo per ilche, nel primo anticipo della prima giornata di ritorno di Serie A, batte in casa lo Spezia ... grazie a questo successo la squadra di Thiagosale ...AGI - Terzo risultato utile consecutivo per ilche, nel primo anticipo della prima giornata di ritorno di Serie A, batte in casa lo Spezia ... grazie a questo successo la squadra di Thiago...

A sorpresa riecco Vignato tra i convocati di Motta, per Bologna-Spezia restano 6 gli indisponibili Zerocinquantuno.it

Thiago Motta, il Bologna è sulla strada giusta - Emilia-Romagna Agenzia ANSA

Bologna-Spezia 2-0: apre Posch, chiude Orsolini. Motta sale a +3 sulla Juve Tuttosport

Bologna-Spezia per Motta vale doppio il Resto del Carlino

Bologna-Spezia, Thiago Motta lancia Zirkzee "Arnautovic Pretendo lo stesso da tutti" La Repubblica

La 20esima giornata si è aperta con Bologna-Spezia. I felsinei hanno trionfato col risultato di 2-0 e si portano a 2 punti dall'Udinese al settimo posto.Come anticipato alla vigilia, Thiago Motta sceglie Zirkzee come punta centrale, con Orsolini, Soriano e Ferguson a supporto. Gotti invece gioca con Gyasi come unico riferimento offensivo, con Holm e R ...