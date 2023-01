Matteo Fioravanti | l’ex tronista di Uomini e Donne sbarca su Onlyfans | “Che abbia inizio l’inferno più totale” Arrivano critiche a raffica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) “Chepiù!”.rompe gli indugi con uno slogan dal sapore mefistofelico e anche lui si arruola su. Sì, proprio lui,diche aveva conquistato ammiratori (e soprattutto ammiratrici) grazie ai suoi modi gentili, garbati, amorevoli. Invece arriva la svolta: l’approdo sulla piattaforma che vende contenuti a luci rosse sembra ormai una costante per chi vuole rilanciare la sua notorietà. E, soprattutto, provare a garantirsi qualche soldo in tasca grazie agli abbonamenti sottoscritti dai fan. Una scelta che non riguarda soltanto le. Stavolta, però, la decisione dinon è stata ...