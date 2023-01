Calciomercato Torino | c’è Basic per la mediana | pronto lo scambio

(Di giovedì 26 gennaio 2023), l’ultima idea per il centrocampo porta i granata sulle tracce di TomaloCome riportato da La Stampa, ilavrebbe messo nel mirino Tomaper rinforzare un centrocampo che molto presto potrebbe rimanere orfano di capitan Lukic. Per convincere la Lazio a cedere il giocatore, che comunque non è un intoccabile, potrebbe essere inserito nella trattativa il cartellino di Sanabria, che in biancoceleste farebbe il vice Immobile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

