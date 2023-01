(Di giovedì 26 gennaio 2023) La nuova sfida diè Black Out (ogni lunedì in prima serata su Rai Uno), in cui affianca Alessandro Preziosi . Nella serie mistery indaga nei panni di, un appuntato dei carabinieri ...

La nuova sfida diè Black Out (ogni lunedì in prima serata su Rai Uno), in cui affianca Alessandro Preziosi . Nella serie mistery indaga nei panni di Lidia, un appuntato dei carabinieri alle prese con l'...Immediatamente Lidia () la chiude in una stanza per protezione insieme alla figlia Anita e all'ex marito Marco Raimondi (Marco Rossetti) . Mentre l'Appuntato cerca il fascicolo di ...

Aurora Ruffino: età, padre, fidanzato e biografia dell'attrice Tag24

Aurora Ruffino: età, carriera, vita privata e tutte le curiosità sull’attrice Il Dunque

Chi è Aurora Ruffino Età, carriera, famiglia e fidanzato ControCopertina

Aurora Ruffino: «Amo il coraggio della mia Lidia. E sogno di essere un'eroina Marvel» leggo.it

Black out-vite sospese, intervista ad Aurora Ruffino: “Come Lidia ho messo in discussione me stessa. Il flop di Noi Resistenza legata alla serie originale” SuperGuidaTV

La nuova sfida di Aurora Ruffino è Black Out (ogni lunedì in prima serata su Rai Uno), in cui affianca Alessandro Preziosi. Nella serie mistery indaga nei panni di Lidia, un ...Su Rai 1 Blackout- Vite sospese, mystery con Alessandro Preziosi in cui un gruppo di persone resta intrappolato in un resort dopo una valanga ...