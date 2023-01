Ostia | armi e droga L’ombra della mafia dietro gli immobili Ater occupati abusivamente

Corriere Roma

'Grazie alle donne e agli uomini dei Carabinieri per il blitz di questa mattina ache ha permesso di liberare locali e box Ater occupati abusivamente, e dove addirittura venivano nascostee droga. Nessuno spazio per la criminalita' organizzata nel nostro litorale'. Cosi' ...... proprio perché gli immobili, ubicati nel quartiere di "Nuova", sarebbero occupati al fine di utilizzare i locali quali basi logistiche e depositi per lo stoccaggio di materiale illecito,... Sequestro di cantine della malavita a Ostia: servivano a nascondere armi e droga. Sigilli a 75 box e otto attività commerciali ubicati nel quartiere “Nuova Ostia”, feudo delle famiglie Fasciani e Spada, sarebbero occupati al fine di utilizzare i locali quali basi logistiche e depositi per lo stoccaggio di materiale illecito, ...Provvedimento contro una coppia di italiani gravemente indiziati di aver organizzato, gestito e tratto profitto dall’occupazione abusiva di locali e box di proprietà dell’Ater di va delle Ebridi e via ...