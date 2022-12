Serie A | nuovo caos | ' giallo' sulle dimissioni | Gravina vuole vederci chiaro

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ma secondo molte voci, in parte confermate dalla Gazzetta dello Sport , ledi Trentalange sarebbero riconducibile al polverone scatenatosi dopo il caso D'Onofrio . Nelle scorse ore la ...

Elle

Soprattutto perché il protagonista è uno degli uomini simbolo delcorso del calcio italiano dopo Calciopoli . LaA tornerà in campo il 4 gennaio, con la sedicesima giornata. Ma nonostante ......sottoscritto dai gruppi parlamentari di maggioranza è volto all'istituzione di unwelfare ... Investimenti nel Mezzogiorno Intanto la premier Giorgia Meloni annuncia unadi emendamenti a nome ... Da Odio il Natale a Emily in Paris 3, 10 nuove serie tv da guardare a dicembre 2022 Dopo la clamorosa uscita di scena di Andrea Agnelli e del CDA della Juventus, un altro "giallo" dimissioni scuote la Serie A.Il governo ha detto no alla dilazione dei debiti verso l’erario. Eppure il momento è fertile: Federazione e Lega serie A si sono incamminate su un percorso comune di riforme ...