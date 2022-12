Calendario sci alpino oggi | orari sabato 10 dicembre | programma | tv | streaming | pettorali | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) Terminata la trasferta in Nord America, è tempo per la Coppa del Mondo di scidi tornare in Europa per un fine settimana in cui le grandi protagoniste saranno le prove tecniche. Si partecon le prove di slalom gigante sia per le donne, impegnate sul Sestriere, sia per gli uomini, in scena invece in Val d’Isere. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI SCIDALLE 9.30 E DALLE 12.30 LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SCIDALLE 10.30 E DALLE 13.30 Le gare della Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 e su RaiSport+HD, mentre la direttasarà fruibile su RaiPlay e su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in...