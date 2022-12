La famiglia Bocelli ne I Simpson | i dettagli sul cortometraggio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Lo spirito natalizio ha travolto anche le principali piattaforme di streaming. Netflix, Prime Video e Paramount+ hanno deciso di aggiungere ai loro cataloghi contenuti a tema. Disney+, che da sempre è attentissima ai desideri di grandi e piccini, non è da meno. Per valorizzare le imminenti festività, infatti, ha deciso di inserire un nuovo corto de Iintitolato Themeets in “Feliz Navidad”. Si tratterà di un contenuto decisamente originale che vedrà la presenza delladi Andrea. Abbonati subito a Disney+ per non perdere ilnatalizio de Icon la. Disdici quando vuoi! Iaccolgono ladi Andrea ...

Nella storia, Homer sorprende Marge con il regalo più bello: un'esibizione indimenticabile della superstar dell'opera italiana Andreache canta uno dei brani natalizi per eccellenza, insieme ...Tra i momenti salienti della Cerimonia di Battesimo, vi è stata l' esibizione di Matteo, ... non solo perché gli Aponte sono diventati come unaper me, ma anche perché MSC ha sempre ...Scoprite la nuova puntata speciale 'The Simpsons meet the Bocellis', che arriverà in esclusiva su Disney Plus.Quest'anno il Natale arriva in anticipo per i fan de "I Simpson", che incontrano i Bocelli. La famiglia del tenore diventa infatti un cartoon entrando nella serie animata più famosa al mondo, nonché u ...