Il docente | “L’Italia faccia pressione su Teheran | Meloni molto ammirata dalle giovani iraniane”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Pejman Abdolmohammadi, professore associato di Studi mediorientali presso l’Università di Trento e ricercatore associato dell’Ispi, parlando con l’Adnkronos ritiene che la comunità internazionale in generale, ein particolare, dovrebbero esercitare una “politica” nei confronti delle autorità disottolineando, tra l’altro, come il presidente del Consiglio, Giorgia, venga “considerata daiiraniani, soprattuttoche vedono in lei una donna capace e di alta qualità umana e chiedono soprattutto un’empatia che superi le considerazioni politiche di fronte alla loro indifesa condizione nei confronti della Repubblica Islamica”. Si tratta di “un primo passo formale” da parte ...

Orizzonte Scuola

Secondo ilesperto di terrorismo, " una sconfitta in ... Penso che dopo'attacco in territorio nazionale russo i consensi ... " Se questa guerra andrà avanti molti anni,deve rivedere ...... i precari hanno diritto ad un risarcimento per'abuso dei contratti a termine pari mediamente a ... il pagamento delle ferie non godute e della Carta delda 500 euro riservata dalla ... Abilitazione insegnamento all’estero, oltre 7mila docenti in attesa. L’Europa “bacchetta” l’Italia: “Completare procedura il prima possibile”