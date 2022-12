Draghi | Bankitalia e il sistema perverso che sta impoverendo l’Italia

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Stando a quello che si legge sui giornali, la Banca Centrale “crea liquidità” per le banche e compra il debito pubblico, facendo sì che il suo costo si abbassi e che il governo possa finanziare la spesa in deficit. Ad esempio, per compensare le conseguenze dei lockdown e ora delle sanzioni alla Russia il debito pubblico è salito da 2.400 a circa 2.750 miliardi, ma per fortuna questo debito addizionale è stato comprato da(su mandato della Bce). Per cui i politici sperano e tutti noi ci auguriamo che continui o saremo nei guai. Purtroppo, la realtà è completamente diversa. Chi avrà la pazienza di leggere questo articolo scoprirà che sotto ci sono tre meccanismi micidiali che stanno creando perdite enormi agli Stati e quindi a tutti noi. Buona lettura. 1. Innanzitutto non è vero che la Banca Centrale compra il debito quando lo Stato lo vende, perché compra in ...