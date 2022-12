Il governo Meloni salva i prodotti italiani in Europa | Lollobrigida | pagina storica per il made in Italy

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Scampato pericolo per duechiave dell’agroalimentare italiano: il vino e la carne. Che hanno rischiato di essere estromessi dall’elenco deiche Bruxelles sostiene ogni anno con risorse destinate alla promozione sui mercati esteri. Grazie alil rischio è stato scongiurato, come annunciato dallo stesso ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare, Francesco. Che esalta la vittoria dalla suaFb. “Grande risultato in: la Commissione ha eliminato carne e vino dalla lista degli alimenti ritenuti dannosi per la salute. È una notizia importantissima per tutta la Nazione, una vittoria che abbiamo ottenuto lottando con determinazione a difesa delle eccellenze italiane”.: “Vino e carne ...