Giulia di Barolo | la marchesa amica delle donne e degli ultimi della società

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Era dotata di una grande sensibilità umana,di, che nasceva dal cuore e che ha trovato la sua massima manifestazione nell’aiuto concreto dato agli altri. Alle ragazze ai rischio, ai bambini, allee in carcere e ai poveri. Agli. La sua storia, quella di una nobildonna che poteva avere tutto ciò che desiderava grazie alla sua posizione sociale, ma che ha scelto invece di impiegare il suo tempo per aiutare gli altri, è una grande lezione di coraggio, di gentilezza, ma soprattutto di umanità che tutti dovremmo conoscere e raccontare alle future generazioni. Chi eradiNata all’anagrafe come Juliette Colbert di Maulévrier, e diventata moglie del marchese Tancredi Falletti di, ...