Spike Lee al Red Sea International Film Festival 2022 | «Raccontiamo le nostre storie senza affidarci agli altri»

BadTaste.it TV

... dai miliardari del settore immobiliare e petrolifero all'eroina Marvel della Gen Z Hailee Steinfeld , i registi Michael Bay e, Derek Jeter , Venus e Serena Williams e altri ancora, come ...... con sei titoli diretti da artisti neri , a fronte di uno solo nel 2012, Touki Bouki di Djibril Diop Mambéty (stavolta 66esimo), cui si affiancano Fa' la Cosa Giusta di(24), Killer of ... Spike Lee sarà regista e produttore di una nuova serie in fase di sviluppo per Amazon Prime Video | TV Come riportato da Deadline, Spike Lee sarà regista e produttore esecutivo di una nuova serie drammatica per Amazon Prime Video. La serie in questione è descritta come una storia di formazione, il ...