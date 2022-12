Inter | il piano della dirigenza per uno degli obiettivi di mercato

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’starebbe cambiando strategia per uno dei suoidiche laavrebbe voluto portare alla corte di Inzaghi già a gennaio. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ladell’sta valutando quali possano essere i rinforzi in vistafinestra diinvernale, ma ancheprossima stagione. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.