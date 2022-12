Ferrari | può finire in disgrazia | dopo Binotto la profezia dell' ingegnere di Schumi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Gigi Mazzola può parlare con cognizione di causae dei risultati deludenti, con l'ultima stagione che non ha mantenuto le premesse iniziali ed è finita con una cavalcata trionfale di Max Verstappen ea Red Bull. “Sinceramente io credo che lada Gran Premio debba fare una rivoluzione”, ha dichiarato l'ferrarese, che fino al 2009 è stato capoa squadra prove nonché coordinatoreo sviluppo ai tempi d'oro di Michael Schumacher. “La F1 sta cambiando - ha aggiunto nell'intervista a Il Giorno - c'è bisogno di una leadership autorevole, immersa nel mondoe corse, perché ci vuole una figura che conosca la materia in ogni sfaccettatura”. Ma come si spiega lache non vince più? “Ci ...