Bayer Leverkusen in finale di Europa League | il Siviglia provoca la Roma

(Di giovedì 9 maggio 2024) Mani che, virtualmente, si stringono. Una semplice emoticon, che oggi domina la comunicazione sui social, ma che ben trasmette il messaggio. Ad esultare per la mancata qualificazione dellaindinon è solo il, pienamente legittimato a farlo. Ma anche il. Già: a sorpresa, la società spagnola ha pubblicato un post sul proprio account Facebook, in cui i nomi disono divisi da mani che si stringono, con una didascalia pienamente intuibile anche da chi non mastica l’inglese (nella foto). Ovviamente si tratta di una frecciatina legata alladi Budapest dell’anno scorso, in cui ilsconfisse la ...

I due rigori di Paredes illudono i giallorossi La Roma non riesce nell'impresa, non va oltre il 2-2, incassato solo nel finale dopo essere andata in vantaggio di due gol, in casa del Bayer Leverkusen, con i tedeschi che conquistano un posto nella ...

(Adnkronos) – La Roma non riesce nell'impresa, non va oltre il 2-2, incassato solo nel finale dopo essere andata in vantaggio di due gol, in casa del Bayer Leverkusen, con i tedeschi che conquistano un posto nella finale di Europa League dove la ...

Gasperini: “Atalanta, esempio per il calcio! Giocare con la Roma in Finale ci avrebbe…” - Gasperini: “Atalanta, esempio per il calcio! Giocare con la Roma in finale ci avrebbe…” - Poi la finale di Dublino, è quella che forse ci toglie più pensieri ... ma abbiamo delle caratteristiche completamente diverse“. “Noi con il bayer Leverkusen abbiamo giocato due anni fa. Non c’era ...

Europa League, l'Atalanta gode per la finale ma trema: Percassi apre all'addio di Gasperini - Europa League, l'Atalanta gode per la finale ma trema: Percassi apre all'addio di Gasperini - Appuntamento al 22 maggio presso l’Aviva Stadium per sfidare il bayer Leverkusen campione di Germania ... “Il primo pensiero – racconta il tecnico in conferenza stampa – è andato alla finale, anche se ...

Atalanta-Marsiglia, Percassi: “Storia incredibile. Gasperini Ha un anno di contratto” - Atalanta-Marsiglia, Percassi: “Storia incredibile. Gasperini Ha un anno di contratto” - Atalanta-Marsiglia, le parole di Antonio Percassi nel post gara: "Storia incredibile. Gasperini Ha un anno di contratto" ...