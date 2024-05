Fedez nostalgico di Paloma | il gesto di Chiara Ferragni

(Di venerdì 10 maggio 2024)sta provando a ricostruire la sua vita senza. Purtroppo non è facile per il rapper, nonostante abbia già acquistato un nuovo appartamento, che però sta finendo di arredare. Oltre alla vicinanza della famiglia, compresi i suoi figli, c’è qualcuno che manca all’artista: il cane. Ma ildifa riflettere. Un segnale che è sembrato quasi un segno di tregua tra. Sembra, infatti, che i due nonostante abbiano smesso di seguirsi, in realtà, forse si sentano ancora, com’è giusto che sia. Sarebbe statoa pubblicare una storia in cui ha ammesso di sentirsidella presenza dinella sua ...

Chiara Ferragni è pronta a trasferirsi dal mondo della moda a quello del cinema? Una ipotesi assolutamente da non scartare E se Chiara Ferragni avesse una nuova opportunità di riscatto in un ambito che non le compete assolutamente? A questo punto è ...

Chiara Ferragni, la mossa del papà di Fedez verso la (ex) nuora e la ripartenza dal cinema: «Geniale» - chiara ferragni, la mossa del papà di Fedez verso la (ex) nuora e la ripartenza dal cinema: «Geniale» - chiara ferragni ha da poco compiuto 37 anni. Dopo il terribile periodo a seguito dell'inchiesta per truffa aggravata e la separazione (quasi) ufficiale con il marito Fedez, la ...

Eurovision 2024, le pagelle dei look: Angelina Mango particolare (9), Israele una vestale (10) - Eurovision 2024, le pagelle dei look: Angelina Mango particolare (9), Israele una vestale (10) - La prima semifinale dell'Eurovision 2024 ci ha regalato dei colpi di scena incredibili. Ce lo aspettavamo Si, ma forse non proprio a questi livelli. Chissà se nella seconda semifinale ...

Nuovo film della saga del Signore degli Anelli con "La caccia a Gollum" di Peter Jackson: la data di uscita - Nuovo film della saga del Signore degli Anelli con "La caccia a Gollum" di Peter Jackson: la data di uscita - "Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum" sarà il primo film della nuova saga ambientata nell'universo fantasy creato da J.R.R. Tolkien. L'uscita è prevista nel 2026 ...